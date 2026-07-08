Ivan Gil, Eibarrera bueltan
Erdilari kataluniarrak UD Las Palmasek utzita jokatu zuen talde armaginean eta 2029ra arte sinatu du oraingoan.
SD Eibar eta UD Las Palmas Ivan Gilen eskualdatzea lotzen duen akordio batera iritsi dira. Talde armaginetik pasatako jokalaria da, kanarietako taldeak utzita. Orain Ipuruara itzuli da 2029ra arte, jabetzan eta dagoeneko ezagutzen duen proiektu batean finkatzeko asmoz.
Utzita egon zenean, kataluniarrak 11 partida jokatu zituen LaLiga Hypermotionen, 467 minutu eta asistentzia bat pilatuz. Talde armaginak jokalariaren “irakurketa taktikoa, lerroen arteko dinamismoa eta baloiaren zirkulazioan duen irizpidea” goraipatu ditu, horrek egiten baitu “armaginen proiektuan baliotsua”.
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