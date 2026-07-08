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Hodei Arrillagak Eibarrekin berritu du 2029ra arte

Eibarko harrobian hezitako ezker hegalekoak beheko kategorietatik lehen taldera arteko ibilbide osoa egin ostean luzatu du klubarekin duen lotura.

Hodei Arrillaga
Hodei Arrillaga. Irudia: SD Eibar
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KIROLAK EITB

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Hodei Arrillagak 2029ra arte luzatu du SD Eibar taldearekin duen kontratua. Mutrikuarra 2016an iritsi zien harrobira eta talde guztietatik pasa da ordutik, lehen taldera iritsi zen arte. Horrela “bere prestakuntza osoa” burutuz.

Ezker hegalekoa harrobian gora egiten joan zen 2022-2023 denboraldian CD Vitorian sartu zen arte, oraingo Eibar B taldean. Taldeak Bigarren Federaziora egin zuen bidean jokalariaren “paper garrantzitsua” azpimarratu du klub armaginak.

2024ko udan debutatu zuen lehen taldearekin, LaLiga Hypermotionen, CD Castellonen aurkako partidan. SD Eibarrek adierazi duenez, etxeko futbolaria “lehen taldearen dinamikaren parte” da ordutik, baita “harrobiko lanaren eta armaginen familian hazten diren jokalarien konpromisoaren erakusle” ere.

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga

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