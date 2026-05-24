El Eibar vence al Córdoba y se jugará todo en la última jornada (2-0)
El Eibar mantiene sus esperanzas de entrar en los puestos de promoción tras ganar este domingo por 2-0 al Córdoba en la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion gracias a un tempranero doblete de Javi Martón, aunque los armeros no dependen de sí mismos, ya que tienen por delante y con dos puntos de ventaja al Castellón y al Burgos, y los tres se juegan la última plaza que permite pelear por el ascenso a LaLiga EA Sports.
Comienzo trepidante del partido con una jugada rápida de Juan Bernat por la banda izquierda que centró medido a Javi Martón, bien situado dentro del área, y el navarro pegó muy buen con la pierna para marcar el primer tanto armero apenas comenzado el encuentro, en el minuto 4 (1-0).
Con su ventaja, el Eibar jugaba tranquilo y lo hizo aún más en el minuto 16 al aprovechar un nuevo error defensivo del Córdoba tras un pase horizontal que fue a parar a Martón, quien, libre de marca, transformó a placer el segundo tanto para los armeros (2-0).
Aunque jugaron con más mordiente a partir del segundo gol, los visitantes no pudieron reducir la diferencia antes del pitido de anuncio del descanso.
Iván Ania salió a por el partido tras el descanso con un triple cambio antes de comenzar el mismo. Sin embargo, la primera fue para el Eibar con un disparo cruzado de Copas en el minuto 48 que se fue afuera.
Insistencia máxima del Córdoba con un disparo de Percan que pegó en el lateral de la red y acto seguido en el otro área fue un disparo de Cubero el que llevó el peligro a la meta andaluza.
Hasta el final siguieron insistiendo los cordobeses, con un tiro en el 85 de Goti que detuvo Magunagoitia. Ya al final Diego Brit también probó con un disparo, pero hoy no era la tarde de los goleadores del Córdoba.
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