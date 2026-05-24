El Eibar vence al Córdoba y se jugará todo en la última jornada (2-0)

Aunque jugaron con más mordiente a partir del segundo gol, los visitantes no pudieron reducir la diferencia antes del pitido de anuncio del descanso.

Iván Ania salió a por el partido tras el descanso con un triple cambio antes de comenzar el mismo. Sin embargo, la primera fue para el Eibar con un disparo cruzado de Copas en el minuto 48 que se fue afuera.

Insistencia máxima del Córdoba con un disparo de Percan que pegó en el lateral de la red y acto seguido en el otro área fue un disparo de Cubero el que llevó el peligro a la meta andaluza.

Hasta el final siguieron insistiendo los cordobeses, con un tiro en el 85 de Goti que detuvo Magunagoitia. Ya al final Diego Brit también probó con un disparo, pero hoy no era la tarde de los goleadores del Córdoba.