En la primera parte, el Eibar que no ha apretado mucho a su rival y que se ha dedicado a aparecer tímidamente en campo rival, sin generar ningún tipo de peligro sobre la meta de Edgar Badía.

Lucas Ribeiro y de Luis Chacón han llegado con facilidad por ambas bandas, pero sin inquietar apenas a Jon Magunagoitia.

Los goles del partido han llegado tras el descanso. El primero en el minuto 58, en un remate con la derecha de Víctor Moreno.