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Tropiezo del Eibar en León (2-1)

Los armeros reciben dos goles en apenas tres minutos y se dejan tres puntos importantes ante una Cultural casi descendida. Corpas ha reducido distancias, de penalti, en el minuto 86.

Cultural Leonesa vs Eibar
Cultural Leonesa vs. Eibar. Foto: SD Eibar.
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KIROLAK EITB

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Derrota inesperada del Eibar en el partido que le ha enfrentado a la Cultural Leonesa en el encuentro correspondiente a la 40ª jornada de LaLiga Hypermotion. Todos los goles han llegado en la segunda mitad, en la que el equipo local se ha adelantado por 2-0 y los armeros han marcado su gol, de penalti, en los últimos minutos. 

En la primera parte, el Eibar que no ha apretado mucho a su rival y que se ha dedicado a aparecer tímidamente en campo rival, sin generar ningún tipo de peligro sobre la meta de Edgar Badía.

Lucas Ribeiro y de Luis Chacón han llegado con facilidad por ambas bandas, pero sin inquietar apenas a Jon Magunagoitia.

Los goles del partido han llegado tras el descanso. El primero en el minuto 58, en un remate con la derecha de Víctor Moreno.

Apenas dos minutos después, en el 60, Matia Barzic ha hecho el segundo, también con la derecha. 

En el 82, penalti cometido por Bicho por mano dentro del área. Corpas ha lanzado y transformado la pena máxima para subir el 2-1 al marcador.

Al final, derrota armera en León. 

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