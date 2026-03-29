HYPERMOTION LIGA

Eibar igotzeko postuetara begira jarri da, Las Palmas garaituta (3-1)

Kanarietako taldearena izan da baloiaren jabetza, baina armaginak askoz eraginkorragoak izan dira areatan. Javi Marton funtsezkoa izan da garaipena lortzeko, bi gol sartu baititu.

Javi Marton. Eibar - Las Palmas partida.

Javi Marton, Las Palmasi egindako bi goletako bat ospatzen. Argazkia: SD Eibar

G. P. A. | EITB

SD Eibar taldeak bolada onean jarraitzen du Ipuruan. Gaur 3-1 menderatu du Las Palmas, Lehen Mailara igotzeko play-offetako postuetan sartzeko lehian aurkari zuzena duen taldeetako bat, hain justu ere.

Partida aurreikusita zegoen bezala joan da. Kanarietako taldearena izan da kontrola eta baloiaren jabetza; Beñat San Joseren mutilek, berriz, lan bikaina egin dute defentsan, ondoren joko zuzenarekin erasora jotzeko.

Lehen zatia ikusgarria izan da. Eibar indartsu atera da, eta laster hartu du aurrea markagailuan Madariagaren golari esker, baina minutu bat geroago berdinketaren gola egin du Fusterrek.

Hala ere, Javi Martonek bi gol sartu ditu atsedenaldira joan baino lehen, eta markagailua ez da gehiago aldatu.

Bigarren zatian, Las Palmasek nagusi izaten jarraitu du, eta Eibar estu hartu du hasierako minutuetan; Miyashiro izan da jokalari erasokorrena.

Edonola ere, armaginek sufritzen jakin dute, eta ondo eutsi diote emaitzari. Areago, azken txanpan Las Palmasek behera egin du, eta Eibar laugarren gola sartzeko zorian izan da.

Horrenbestez, Beñat San Joseren taldeak gora egiten segitzen du, eta EA Sports Ligara igotzeko play-offak jokatzeko 6. postua 3 puntura du jada.

1-0: Madariagaren gola

1-1: Fusterren gola

2-1: Javi Martonen gola

3-1: Javi Martonen gola

SD Eibar Hypermotion Liga Golak

