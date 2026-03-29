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El Eibar pone rumbo a los puestos de ascenso tras vencer a Las Palmas (3-1)

El conjunto canario ha dominado el encuentro, pero los armeros han sido mucho más eficaces en las áreas y Javi Martón, con un doblete, ha sido fundamental para lograr la victoria.
Javi Marton. Eibar - Las Palmas partida.
Javi Martón celebra un gol ante el Las Palmas. Foto: SD Eibar
Euskaraz irakurri: Eibar igoera postuetara begira jarri da, Las Palmasi irabazita (3-1)
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G. P. A. | EITB

Última actualización

La SD Eibar continúa con su buena racha en Ipurua, donde este domingo se ha impuesto por 3-1 a Las Palmas, un rival directo en su lucha por acceder a los puestos de los 'play-off' de ascenso a Primera División.   

El partido se ha desarrollado tal y como estaba previsto. El conjunto canario ha dominado el encuentro, mientras que el equipo de Beñat San José ha realizado un gran trabajo defensivo para después atacar con un juego muy directo

Todos los goles se registraon en una primera mitad frenética. El Eibar, que salió muy fuerte, se adelantó el marcador con un gol de Madariaga, pero los de Luis García empataron un minuto después gracias a un tanto de Fuster.

Sin embargo, Javi Martón, con un doblete antes del descanso, puso en ventaja otra vez a los armeros y el marcador ya no volvió a moverse.

El Las Palmas siguió dominando en la reanudación y el Eibar fue sometido durante los primeros minutos de la segunda mitad, pero sobrevivió a las embestidas de Miyashiro, muy activo durante todo el partido, y luego supo aguantar bien el resultado. Incluso pudo marcar el cuarto en el último minuto de partido.

Así, el Eibar continúa con su particular escalada y se sitúa a solo tres puntos de la sexta plaza que da acceso a los ‘play-off’ de ascenso a LaLiga EA Sports.  

1-0: Gol de Madariaga

1-1: Gol de Fuster

2-1: Gol de Javi Martón

3-1: Gol de Javi Martón

SD Eibar LaLiga Hypermotion Goles

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