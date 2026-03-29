El Eibar pone rumbo a los puestos de ascenso tras vencer a Las Palmas (3-1)

Todos los goles se registraon en una primera mitad frenética. El Eibar, que salió muy fuerte, se adelantó el marcador con un gol de Madariaga, pero los de Luis García empataron un minuto después gracias a un tanto de Fuster.

Sin embargo, Javi Martón, con un doblete antes del descanso, puso en ventaja otra vez a los armeros y el marcador ya no volvió a moverse.

El Las Palmas siguió dominando en la reanudación y el Eibar fue sometido durante los primeros minutos de la segunda mitad, pero sobrevivió a las embestidas de Miyashiro, muy activo durante todo el partido, y luego supo aguantar bien el resultado. Incluso pudo marcar el cuarto en el último minuto de partido.

Así, el Eibar continúa con su particular escalada y se sitúa a solo tres puntos de la sexta plaza que da acceso a los ‘play-off’ de ascenso a LaLiga EA Sports.