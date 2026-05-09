Eibarrek F Ligan jarraitzea ziurtatu du, Alhama garaituta (2-0)
Eibarrek 2-0 irabazi dio Alhamari Ipuruan, eta, horrela, laugarren urtez jarraian emakumeen eliteko futbol ligan lehiatzea ziurtatu du. Laura Caminok, penaltiz, eta Carmen Alvarezek sartu dituzte golak.
Eibarrek gol zaparrada jaso du Atleticoren aurka (4-0)
Eibarrek 4-0 galdu du Atletico Madrilen aurka F Moeve Ligako 27. jardunaldian. Lehen zatian ongi eutsi diete bisitariek etxekoei, baina bigarrenean ez dira aurkari izan eta gol zaparrada jaso dute.
Eibarren bolada ona eten du Malagak Ipuruan (2-4)
Eibar taldeak hamar partidako bolada ona eten du Ipuruan, igotzeko promoziorako lehia zuzenean Malagaren aurka galduta. Lehen zatian markagailua irauli arren, bigarren zatian armaginek ezin izan diote eutsi bisitarien nagusitasunari.
Jon Bautista Eibarren historiako bost goleatzaile onenen zerrendan sartu da
Errenteriako aurrelariak 41 gol sartu ditu talde armaginarekin jokatu dituen 150 partidetan; azkeneko hirurak aurreko ostiralean sartu zituen, Albaceteren aurka.
Eibar garaipenaren bidera itzuli da Levante azken sailkatua garaituta (2-1)
Hamaika jardunaldi garaipenik lortu gabe zeramatzan Eibarrek 2-1 irabazi dio Levante ligako azken sailkatuari Ipuruan, eta, horrenbestez, bere bolada txarrari amaiera dio. Iarak eta Garazik sartu dituzte armaginen golak. Eunate Astralagak, berriz, geldiketa erabakigarriak egin ditu, tartean penalti bat.
Bautistak igoera postuetarantz gidatu du Eibar Albaceten (0-3)
Aurrelari armaginaren 'hat-trick' batek garaipena eman dio talde gipuzkoarrari, play-off postuetan kokatuz.
Peru Nolaskoainek bihurdura larria du orkatilan, eta Jon Guruzetak gihar-lesioa
Eibarreko bi jokalariak tratamenduan daude jada, gaitzak sendatzeko.
Sufrituta irabazi dio Eibarrek Huescari Ipuruan (2-1)
Armaginek bolada onean jarraitzen dute, eta Martonen eta Sergio Alvarezen golei esker nagusitu dira.
Sergio Alvarezek kontratua berritu du 2028ra arte
Erdilari asturiarrak 30 partida baino gehiago jokatu ditu denboraldi honetan, 250 partida ofizialetara iritsiz.
Eibarrek puntu bat eskuratu du Valladoliden, eta zortzi partida jarraian daramatza galdu gabe (0-0)
Beñat San Joseren taldeak berdinketa lortu du Jose Zorrillan, eta, hala, zortzigarren postuan amaitu du Hypermotion Ligako 35. jardunaldia. Jokoan izandako azken hogeita lau puntuetatik, euskal taldeak hogei bereganatu ditu.