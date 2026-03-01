LALIGA HYPERMOTION
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Eibarrek seigarren partida jarraian irabazi du Ipuruan, Garitano kolokan utziz (3-1)

Corpas, Marton eta Adu Aresen golek garaipena eman diete armaginei Cadizen aurka, gora begira jarraitzeko.

Eibar Corpas
Corpas lehen gola ospatzen. Argazkia@SDEibar
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek seigarren garaipena jarraian lortu du Ipuruan, Cadizi 3-1 irabazita, promoziora hurbilduz eta Garitano oso jota utziz.

Euste-partida izan da, eta erasoko aukera gutxi izan da lehen ordu laurdenean.

Lehen ordu erdia pasata, Jorge Morenok Nolaskoain lurrera bota du area barruan eta epaileak penaltia adierazi du. Jose Corpasek jaurti du zigorra, Eibar aurretik jarriz (1-0).

Golak etxeko taldea animatu du, eta 42. minutuan iritsi da Javi Martonen gola. Aurrelariak jaurtiketa gogorra lotu du, Cadizen atean sartu dena (2-0).

Bigarren zatia ere Eibarren agintearekin hasi da, eta Adu Aresek ere ez du barkatu 83. minutuan, ezker zutoinera oso estu sartu den jaurtiketa zehatz bat sare barrura bidalita (3-0).

Cadizek ohorearen gola aurkitu du Brian Ocamporen bitartez. Area kanpotik errematatu du ezker zutoinera itsatsita sartu den baloi bat (3-1).

SD Eibar Hypermotion Liga Golak Ipurua zelaia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X