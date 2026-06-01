Patri Ojeda, Marta Lopez de Guereñu, Laura Camino, Iara Lacosta eta Opah Clementek ez dute Eibarren jarraituko

Talde armaginak bost jokalari horiek erakutsitako "konpromisoa eta profesionaltasuna" eskertu nahi izan ditu ohar labur batean.

Marta Lopez de Guereñu, 28 zenbakiarekin, bere taldekideekin batera gol bat ospatzen. Irudia: SD Eibar

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Patri Ojedak, Marta Lopez de Guereñuk, Laura Caminok, Iara Lacostak eta Opah Clementek ez dute Eibarren jarraituko, talde armaginak ohar baten bidez jakinarazi dutenez. Ekainaren 30ean kontratua bukatzen zaie bost jokalari horiei, eta ez diete berrituko. SD Eibarrek bost jokalari horiek erakutsitako "konpromisoa eta profesionaltasuna" eskertu nahi izan ditu ohar labur batean.

Laura Caminok lau denboraldi eman ditu armagin gisa. Kantabriarrak 107 partida jokatu ditu Liga eta Koparen artean Eibarrekin, eta 11 gol sartu ditu. Patri Ojedak bi denboraldi egin ditu talde gipuzkoarrean, non jokalari kanariarrak 53 neurketa jokatu dituen eta gol bakarra sartu duen.

Bestalde, Marta Lopez de Guereñu gipuzkoarrak armaginen elastikoa defendatu du denboraldi batez lehen taldean, eta beste hainbat denboraldi harrobiko taldeetan.

Iara Lacosta nafarra armagina izan da denboraldi batez, 1.200 minututik gora jokatu ditu, eta hiru gol sartu ditu. Azkenik, Opah Clement tanzaniarrak ere denboraldi bakarra egin du SD Eibarren. Afrikarrak 686 minutu jokatu ditu, eta gol bakarra egin du.

