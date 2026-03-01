El Eibar gana su sexto partido seguido en Ipurua y deja en la cuerda floja a Garitano (3-1)

Ha sido un partido de contención y con poco espectáculo ofensivo durante el primer cuarto de hora y sin apenas ocasiones.

Traspasada la primera media hora, Jorge Moreno ha derribado dentro del área a Nolaskoain y el colegiado ha señalado penalti. La pena máxima ha sido lanzada por José Corpas, quien ha adelantado al Eibar (1-0).