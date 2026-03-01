LALIGA HYPERMOTION
El Eibar gana su sexto partido seguido en Ipurua y deja en la cuerda floja a Garitano (3-1)

Los goles de Corpas, Martón y Adu Ares han dado la victoria a los armeros frente al Cádiz para seguir mirando hacia arriba.

Eibar Corpas
Corpas celebra el primer gol. Foto @SDEibar
Euskaraz irakurri: Eibarrek seigarren partida jarraian irabazi du Ipuruan, Garitano kolokan utziz (3-1)
EITB

EITB

Última actualización

El Eibar ha logrado su sexto triunfo consecutivo en Ipurua al ganar por 3-1 al Cádiz, que le acercándose a la promoción y dejando muy tocado a Garitano, que lleva siete semanas sin ganar.

Ha sido un partido de contención y con poco espectáculo ofensivo durante el primer cuarto de hora y sin apenas ocasiones.

Traspasada la primera media hora, Jorge Moreno ha derribado dentro del área a Nolaskoain y el colegiado ha señalado penalti. La pena máxima ha sido lanzada por José Corpas, quien ha adelantado al Eibar (1-0).

El tanto ha espoleado a los locales, y en el minuto 42 ha llegado el segundo gol, de Javi Martón. El delantero ha rematado un disparo a quemarropa, que se ha colado en la red gaditana (2-0).

La segunda parte ha comenzado también con el Eibar llevando la batuta. Adu Ares tampoco ha perdonado en el minuto 83, empalmando un preciso disparo raso que se ha colado en la red muy ajustado al poste izquierdo (3-0).

El Cádiz ha encontrado el gol de la honrilla por medio de Brian Ocampo, que ha rematado desde fuera del área un balón raso que entró pegado al poste izquierdo (3-1).

SD Eibar LaLiga Hypermotion Goles Estadio Ipurua

