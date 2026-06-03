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Beñat San Josek Eibarren jarraituko du 2027ra arte

Talde armaginaren 60 partida zuzendu ditu 2025eko otsailean iritsi zenetik, 27 garaipen lortuta.

Beñat San Jose. Argazkia: EITB.

Beñat San Josek 2027ra arte berritu du. Argazkia: EITB.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Beñat San Jose entrenatzaile donostiarrak Eibarren entrenatzaile izaten jarraituko du 2027ra arte, talde armaginarekin lortutako akordioaren arabera.

Denboraldi honetan, 43 puntu lortu ditu taldeak azken 20 jardunaldietan. Hala, itzuli bakarrean egindako puntuen historiako erregistrorik onena gainditu du, San Joseren gidaritzapean. 2023-24 denboraldian 41 puntu eskuratu zituen; 39, berriz, 2024-25ekoan, eta Hypermotion Ligarako igoera (2013-14). 

Denboraldi eta erdian, Beñat San Josek 60 partida zuzendu ditu: horietatik 27 irabazi ditu; 17, berdindu, eta 16, galdu. Entrenatzaile donostiarra 2025eko otsailean iritsi zen Ipuruara, Saudi Arabian, Txilen, Bolivian, Mexikon, Arabiar Emirerri Batuetan eta Belgikan lan egin ostean.

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga

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