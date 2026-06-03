EZ DUTE KLUBEAN JARRAITUKO

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Jose Corpasek eta Toni Villak ez dute Eibarren jarraituko

Corpasek bost denboraldi eman ditu Eibarren, eta Toni Villa, aldiz, azken bi denboraldietan izan da talde armaginean.

Jose Corpas (Eibar)

Jose Corpasek bost denboraldi eman ditu Eibarren. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jose Corpasek eta Toni Villak ez dute Eibarren jarraituko, asteazkenean klub armaginak iragarri duenez. Hain zuzen ere, Corpasek bost denboraldi eman ditu Eibarren, eta Toni Villa, aldiz, azken bi denboraldietan izan da euskal taldean.

Corpasek, Eibarrek gogora ekarri moduan, 207 partida ofizial jokatu ditu Gipuzkoako taldean; hori dela eta, Eibarrekin partidarik gehien jokatu dituzten hamabost jokalarien zerrendan sartzea lortu du: “Bost urtez, Corpas jarraipenaren sinonimoa izan da, beti izan da, denboraldiz denboraldi txapelketa guztietan lan ona egin izan du”, adierazi du Eibarrek, bere web-orrian.

Toni Villari dagokionez, jokalaria 28 partidatan zelairatu da armagin gisa, 2024tik.

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