Anaitz Arbillak Eibarrekin berritu du, 2027ko ekainera arte
Talde armagineko kapitainak duela hamar urte iritsi zen klubera, eta, orain arte, 309 partida jokatu ditu; 2025-2026 denboraldian, 35 neurketatan zelairatu da, horietako 33tan titular bezala.
Anaitz Arbillak, Eibarreko kapitaina bera, Gipuzkoako taldearekin berritu du, 2027ko ekainera arte, euskal klubak asteartean iragarri duenez.
Klub armaginak, hala, adierazi du atzelari nafarrak jarraitu egingo duela. 39 urte bete berritan, titularra da, azken denboraldian erakutsi duenez; izan ere, Beñat San Jose entrenatzaileak 35 partidatan zelairatu du, 33tan hasierako hamaikakoan, eta 2.800 minutu baino gehiago eman ditu berdegunean. Arbilla duela hamar urte iritsi zen Eibarrera, eta 309 partida jokatu ditu; klubeko historian, partida gehien jokatu dituzten bost jokalarien zerrendan sartu da.
Ematen duen mailagatik, erreferentea da Eibarreko azken urteotan. “Zelaian eta zelaitik kanpo zer ordezkatzen duen” izan dute kontuan, berritzea eskaintzeko; eragin handia du, jokatutako partidei edo minutuei erreparatuta, eta, halaber, aldagelan gainerako jokalariek dioten errespetuagatik. Gainera, “harrobiko gazteak ere hari begira dabiltza”, dio klubak, ohar bidez.
