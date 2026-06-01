Iñaki Goikoetxeak Eibar entrenatzen jarraituko du datorren denboraldian
Iñaki Goikoetxea beste denboraldi batez ariko da Eibarren lehen taldea entrenatzen, armaginek F Ligan jarraitzea lortu ondoren.
Teknikariak taldea berreraikitzen egindako lana eta jokalari gazteen aldeko apustua goraipatu du klub gipuzkoarrak.
Eibarrek laugarren sasoia jarraian egin du lortu du F Ligan, 2026-2027 aldian.
Patri Ojeda, Marta Lopez de Guereñu, Laura Camino, Iara Lacosta eta Opah Clementek ez dute Eibarren jarraituko
Talde armaginak bost jokalari horiek erakutsitako "konpromisoa eta profesionaltasuna" eskertu nahi izan ditu ohar labur batean.
Anaitz Arbilla: “Triste gaude, baina oso harro nago talde honekin"
Anaitz Arbilla SD Eibarren jokalariaren adierazpenak dira, Castelloren aurka 2-1 galdu ostean. Emaitzak igotzeko play-offa jokatzeko aukerarik gabe utzi du talde armagina. (Adierazpenak, gaztelaniaz)
Eibarren ametsa Castalian lausotu da (2-1)
Talde armagina play-offetik kanpo geratu da, Castelloren aurka galdu du eta. Irabazi egin behar zuen eta beste emaitza batzuen zain egon, baina gaurkoan dena kontrako izan du.
Garaipen batekin esan dio agur Eibarrek denboraldiari (2-1)
2-1 garaitu du Eibarrek Dux Logroño Ipuruan jokatu duen 2025-26 denboraldiko azken partidan. Gaurkoa Arene Altonagak Eibarren elastikoa jantzita jokatu duen azken partida izan da, 8 denboraldi eman ostean bertan.
Beñat San Jose: “Castello bere etxean aurkari oso zaila da"
Eibar taldeko entrenatzailea armaginek igandean Castalian Castelloren aurka jokatuko duten partidari buruz aritu da. San Josek aurkarien kalitatea eta indarra nabarmendu ditu, eta play-offak jokatzeko irabaztea oso garrantzitsua dela.
Mireia Masegurrek 2027ra arte berritu du Eibarrekin
Kataluniako atzelariak armaginekin duen lotura luzatu du "kirol-proiektuaren funtsezko pieza" gisa sendotuz.
Arene Altonaga kapitainak Eibar utziko du zortzi urteko ibilbide luzearen eta bi igoeren ostean
Altonaga 2018an iritsi zen talde armaginera, 25 urterekin, eta historia egin du Eibar Lehen Mailara eramanez. Hurrengo denboraldian talde gipuzkoarra berriro jaitsi bazen ere, urtebete geroago berriz ere igo zen.
Eibarrek puntu bat lortu du Sevillaren aurkako partidan
Eibarrek hutsean berdindu du Sevillan, etxetik kanpo puntu bat eskuratuz. Azken jardunaldiaren faltan, armaginek hamahirugarren postuan jarraitzen dute. (Bideoa gazteleraz)
Sara Martinek Eibarrekin duen kontratua luzatu du, 2026-2027 denboraldirako
Aurrelaria 2025ean iritsi zen talde armaginera, Real Madriletik, eta, Eibarreko jokalari gisa eman duen lehen denboraldian, 1.600 minututik gora jokatu ditu.