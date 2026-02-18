DERBIA
Arene Altonaga: "Urteko azkeneko derbia da, eta motibazio handiarekin eta irabazteko gogoekin gaude"

Arene Altonaga (Eibar)
18:00 - 20:00

Arene Altonaga SD Eibarreko jokalaria

author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

F Moeve Ligako 21. jardunaldian, Eibarren eta Athleticen arteko derbia igande honetan jokatuko da, 12:00etan. EITBk ETB2n eta kirolakeitb.com bidez emango du partidaren berri. Eibar jaitsierarekiko daukan puntu tartea babesten saiatuko da.

Moeve F Liga Euskal Derbia Ipurua zelaia Emakume kirolariak SD Eibar

