Carmen Álvarez y Carla Andrés: "Vamos a ir a por todas, en el derbi ante el Athletic"

Carmen Alvarez eta Carla Andres (Eibar)
18:00 - 20:00
Carmen Álvarez y Carla Andrés jugadoras del SD Eibar
Euskaraz irakurri: Carmen Álvarez y Carla Andrés; "Vamos a ir a todas"
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

El derbi de la 21ª jornada de la Liga F Moeve entre el Eibar y el Athletic Club se jugará este domingo, a las 12:00. EITB retransmitirá el partido a través de ETB2 y kirolakeitb.com. El conjunto armero buscará mantener el colchón de puntos que tiene respecto al descenso.

