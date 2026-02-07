F MOEVE LIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Eibarrek laugarren porrota jarraian jaso du Granadaren aurka 0-2 galduta

Eibar
18:00 - 20:00
Argazkia: Eibar
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek 0-2 galdu du Granadaren aurka F Moeve ligako 19. jardunaldian. Jaitsierako postuak urrun badituzte ere, porrot hau ere zenbatuta, armaginek azken lau partidak galdu dituzte.

SD Eibar Emakume kirolariak Ipurua zelaia Moeve F Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X