El Eibar encadena su cuarta derrota consecutiva tras perder 0-2 ante el Granada

Eibar
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eibarrek laugarren porrota jarraian jaso du, Granadaren aurka 0-2 galdu ostean
El Eibar ha perdido 0-2 ante el Granada en la 19ª jornada de la Liga F Moeve. A pesar de la gran diferencia con el descenso, con esta derrota, las armeras han perdido los últimos cuatro partidos.

SD Eibar Mujeres deportistas Estadio Ipurua Liga F Moeve

