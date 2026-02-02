Lagapenaren amaiera
Eibarrek eta Udinesek Leo Butaren lagapenari amaiera ematea adostu dute

Ezker hegaleko portugaldarra 2025eko udaran ailegatu zen Eibarrera, eta 15 partida ofizial jokatu ditu talde armaginean.

Leo Buta (Eibar)

Leo Buta, eskuinetara. Argazkia: EITB.

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek eta Udinesek Leo Butaren lagapenari amaiera ematea adostu dute, Gipuzkoako taldeak astelehenean jakinarazi duenez.

Ezker hegaleko portugaldarra 2025eko udaran ailegatu zen Eibarrera, eta hamabost partida ofizial jokatu ditu Ipuruako taldearekin.

Eibarrek jokalariak “taldean egon den denboran zehar izandako tratua, konpromisoa eta profesionaltasuna” nabarmendu ditu, Leo Butari emandako agurrean, eta “etorkizun pertsonal eta profesionalean zorterik handiena” opa dizkio.

