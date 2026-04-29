Jon Bautista Eibarren historiako goleatzaileen Top-5ean sartu da

Errenteriako aurrelariak 41 gol sartu ditu talde armaginarekin jokatu dituen 150 partidetan; azkeneko hiruak, aurreko ostiralean sartu zituen, Albaceteren aurka.

Jon Bautista (Eibar)
Jon Bautista Eibarreko jokalaria; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jon Bautista, Eibarren aurrelariak 150 partida bete zituen taldearekin aurreko jardunaldian, eta modu ezin hobean egin zuen Carlos Belmonte estadioan hiru gol sartuz, horrela talde armaginaren bost golegile nagusienen artean sartu zen.

Hiru gol hauek 41 goletara ailegatzera ahalbidetu zioten, eta horrela SD Eibarren historiako golegile nagusien artean sartzea, Sergi Enrichen 39 golak atzean utziz. Eibarren historiako golegileen sailkapenaren liderrak Luluaga eta Altuna dira 60 golekin, Arruabarrenak jarraitzen die, 51 golekin, eta amaitzeko Stoichov dago, 46 gol sartu zituena.

Bautista orain sailkapenaren bostgarren postuan dago, eta lau denboraldi daramatza Eibarren, 150 partidatan 41 gol sartuz.

SD Eibar Hypermotion Liga

