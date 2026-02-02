Fin de Cesión
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Eibar y el Udinese acuerdan poner fin a la cesión de Leo Buta en el equipo armero

El lateral izquierdo portugués llegó en el verano de 2025, y ha jugado quince partidos oficiales con el Eibar.
Leo Buta (Eibar)

Leo Buta, a la derecha de la imagen. Foto: EITB.

Euskaraz irakurri: Eibarrek eta Udinesek Leo Butaren lagapenari amaiera ematea adostu dute talde armaginean
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

El Eibar y el Udinese han acordado poner fin a la cesión de Leo Buta en el equipo armero, según ha informado este lunes el club guipuzcoano.

El lateral izquierdo portugués llegó al Eibar en el verano de 2025, y ha jugado quince partidos oficiales con el conjunto de Ipurua.

El Eibar ha agradecido a Leo Buta “su trato, compromiso y profesionalidad durante su tiempo en el club”, y le ha deseado “la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional”.

LaLiga Hypermotion Estadio Ipurua SD Eibar

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X