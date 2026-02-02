El Eibar y el Udinese acuerdan poner fin a la cesión de Leo Buta en el equipo armero

El Eibar y el Udinese han acordado poner fin a la cesión de Leo Buta en el equipo armero, según ha informado este lunes el club guipuzcoano.

El lateral izquierdo portugués llegó al Eibar en el verano de 2025, y ha jugado quince partidos oficiales con el conjunto de Ipurua.

El Eibar ha agradecido a Leo Buta “su trato, compromiso y profesionalidad durante su tiempo en el club”, y le ha deseado “la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional”.