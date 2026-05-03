Eibarren bolada ona eten du Malagak Ipuruan (2-4)
Eibar taldeak hamar partidako bolada ona eten du Ipuruan, igotzeko promoziorako lehia zuzenean Malagaren aurka galduta. Lehen zatian markagailua irauli arren, bigarren zatian armaginek ezin izan diote eutsi bisitarien nagusitasunari.
Eibarrek porrot mingarria jaso du Ipuruan (2-4) larunbatean, bigarren zatian nagusi izan den Malaga taldearen aurka. Armaginek hamar jardunaldi jarraian zeramatzaten galdu gabe, baina bolada ona eten dute etxean denboraldiko hirugarren porrota jasota.
Partida maldan gora hasi da gipuzkoarrentzat, 8. minutuan Chupetek penaltia gauzatuta (0-1) .
Hala ere, Eibarrek berehala erantzun du, eta Sergio Alvarezek berdinketa lortu du 19. minutuan, area barruko jokaldi nahasi batean (1-1).
Etxekoak aurretik jarri dira 31. minutuan , Corpasen golari esker, Bautistak hasitako lanari amaiera emanez (2-1). Hala ere, Malagak jokaldi arriskutsuak egin ditu atsedenaldira iritsi aurretik.
Bigarren zatian, bisitarien nagusitasuna gero eta handiagoa izan da. Malaga nagusitu da jokoan, eta berdinketa lortu du 65. minutuan, Adrian Niñoren golarekin (2-2).
Handik gutxira, Darkok markagailua irauli du, bisitarien hirugarrena eginda (2-3).
83. minutuan jaso du Eibarrek azken kolpea, Adrian Niñok bere bigarrena egin duenean, Joaquinen asistentzia bikaina jaso ondoren (2-4).
Emaitza honekin, Eibarrek atzerapausoa eman du sailkapenean, eta Malaga gainetik jarri da, Lehen Mailara igotzeko promozioko postuetan sartuta.
Zure interesekoa izan daiteke
Eibarrek gol zaparrada jaso du Atleticoren aurka (4-0)
Eibarrek 4-0 galdu du Atletico Madrilen aurka F Moeve Ligako 27. jardunaldian. Lehen zatian ongi eutsi diete bisitariek etxekoei, baina bigarrenean ez dira aurkari izan eta gol zaparrada jaso dute.
Jon Bautista Eibarren historiako bost goleatzaile onenen zerrendan sartu da
Errenteriako aurrelariak 41 gol sartu ditu talde armaginarekin jokatu dituen 150 partidetan; azkeneko hirurak aurreko ostiralean sartu zituen, Albaceteren aurka.
Eibar garaipenaren bidera itzuli da Levante azken sailkatua garaituta (2-1)
Hamaika jardunaldi garaipenik lortu gabe zeramatzan Eibarrek 2-1 irabazi dio Levante ligako azken sailkatuari Ipuruan, eta, horrenbestez, bere bolada txarrari amaiera dio. Iarak eta Garazik sartu dituzte armaginen golak. Eunate Astralagak, berriz, geldiketa erabakigarriak egin ditu, tartean penalti bat.
Bautistak igoera postuetarantz gidatu du Eibar Albaceten (0-3)
Aurrelari armaginaren 'hat-trick' batek garaipena eman dio talde gipuzkoarrari, play-off postuetan kokatuz.
Peru Nolaskoainek bihurdura larria du orkatilan, eta Jon Guruzetak gihar-lesioa
Eibarreko bi jokalariak tratamenduan daude jada, gaitzak sendatzeko.
Sufrituta irabazi dio Eibarrek Huescari Ipuruan (2-1)
Armaginek bolada onean jarraitzen dute, eta Martonen eta Sergio Alvarezen golei esker nagusitu dira.
Sergio Alvarezek kontratua berritu du 2028ra arte
Erdilari asturiarrak 30 partida baino gehiago jokatu ditu denboraldi honetan, 250 partida ofizialetara iritsiz.
Eibarrek puntu bat eskuratu du Valladoliden, eta zortzi partida jarraian daramatza galdu gabe (0-0)
Beñat San Joseren taldeak berdinketa lortu du Jose Zorrillan, eta, hala, zortzigarren postuan amaitu du Hypermotion Ligako 35. jardunaldia. Jokoan izandako azken hogeita lau puntuetatik, euskal taldeak hogei bereganatu ditu.
Eibarrek laugarren garaipena jarraian lortu du Ceutaren aurka (3-0)
Armaginek zazpi jardunaldi jarraian daramatzate puntuak lortzen, eta play-off postuak lortzeko lehian sartu dira.