Eibarrek galdu egin du Badalonaren aurka (2-1)
Eibarrek 2-1 galdu du Badalonaren aurka F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Lehen zatian, euskal taldeak aurrea hartu du markagailuan, Laura Caminok sartutako golari esker (0-1); bigarrenean, ordea, Badalonak buelta eman dio partidari, 3 puntuak eskuratzeko.
Madaren golak eta Magunagoitiaren geldiketek Ipuruan elkarren segidako laugarren garaipena eman diote Eibarri, Sporting aurkari (1-0)
Beñat San Joseren taldeak 48. minutuan sartu du gol erabakigarria. Bigarren zatian, Jon Mikel Magunagoitiak hainbat geldiketa bikain egin ditu, eta hori ezinbestekoa izan da talde armaginak hiru puntuak eskuratzeko.
Eibarrek eta Alena Peckovak jokalariaren kontratua eten dute
Txekiako erdilaria 2024ko uztailean iritsi zen talde armaginera, eta bertan urte eta erdi eman du.
Olaetxeak 93. minutuan sartutako golak merezitako garaipena eman dio Eibarri Almeriaren aurka (1-0)
Armaginek urrezko hiru puntu dituzte sailkapenaren beheko aldetik aldentzeko.
Arene Altonaga: "Gure aukerak eduki ditugu, ez ditugu sartu, eta horrek partida baldintzatu du"
Eibarrek 3-0 galdu du Zubietan jokatutako euskal derbian. Partidaren ostean, Altonagak burumakur esan du aukerak izan dituztela baina golak sartu ez izanak partida baldintzatu duela.
Arene Altonaga: "Derbi bat irabazteko gogoa dugu, baina Reala hirugarren postuan dago eta talde oso sendoa da"
Erdilari armaginak uste du Reala "indartsu" dagoela, nahiz eta Edna Imaderen falta nabaritu. "Trantsizioan" izango direla erantsi du, baina, hala ere, "jokalari oso onak dituzte, eta kontu handiz ibili beharko gara". Datorren igandeko derbia zuzenean jarraitu ahal izango da EITBn, 11:55etik aurrera.
Armaginek berdinketa erdietsi dute Granadan, baina gabezia asko erakutsi dituzte (0-0)
Ondorioz, Beñat San Joseren taldeak salbatzeko moduan jarraitzen du. Bi taldeek lehen zati aspergarria egin dute, abagune urrirekin. Bigarren zatian ez da norgehiagoka asko aldatu.
Eibarrek galdu egin du Madril CFF taldearen aurka, bigarren zati txarraren erruz (1-3)
Carmen Alvarezek aurretik jarri ditu armaginak lehen zatian, baina bigarrenean Madrilgo taldeak hiru gol sartu ditu eta garaipena lortu du.
Eibarrek ezin izan du punturik eskuratu Burgosen aurka (1-0)
Partida parekatua izan den arren, Burgosek bigarren zatian sartutako gola erabakigarria izan da; armaginak, azken minutura arte saiatu diren arren, ez dute berdinketa lortu.
Eibarrek penaltiz irabazi dio Alhamari (0-1)
Eibarrek 0-1 irabazi dio Alhamari F Moeve Ligako 15. jardunaldian. Carmen Alvarezek sartu du partidako gol bakarra, penaltiz, eta armaginak sailkapeneko bederatzigarren postura igo dira.