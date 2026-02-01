F MOEVE LIGA
Eibarrek galdu egin du Badalonaren aurka (2-1)

18:00 - 20:00
Argazkia: Eibar
EITB

Eibarrek 2-1 galdu du Badalonaren aurka F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Lehen zatian, euskal taldeak aurrea hartu du markagailuan, Laura Caminok sartutako golari esker (0-1); bigarrenean, ordea, Badalonak buelta eman dio partidari, 3 puntuak eskuratzeko.

SD Eibar Emakume kirolariak Moeve F Liga

