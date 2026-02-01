LIGA F MOEVE

El Eibar pierde ante el Badalona (2-1)

Eibar F
18:00 - 20:00

Foto: Eibar

Euskaraz irakurri: Eibarrek galdu egin du Badalonaren aurka (2-1)
author image

EITB

Última actualización

El Eibar ha perdido 2-1 ante el Badalona en la 18ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera parte las jugadoras del Eibar se han adelantado con un gol de Laura Camino, mientras que en la segunda parte el Badalona ha dado la vuelta al partido.

SD Eibar Mujeres deportistas Liga F Moeve

