El Eibar pierde ante el Badalona (2-1)
El Eibar ha perdido 2-1 ante el Badalona en la 18ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera parte las jugadoras del Eibar se han adelantado con un gol de Laura Camino, mientras que en la segunda parte el Badalona ha dado la vuelta al partido.
