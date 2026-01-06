BERRITZEA
Eibarrek 2028ra arte berritu du Ander Madariagaren kontratua

Berangoko erdilari gazteak (23 urte) armaginen lehen taldeko fitxa dauka denboraldi honen hasieratik.

Ander Madariaga, Eibar taldeko jokalaria / Ander Madariaga, jugador de la SD Eibar
Ander Madariaga. Argazkia: S.D. Eibar
A. A. L. | EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek kontratualuzatu dio Ander Madariaga "Mada" jokalariari 2028ra arte, eta horrek armaginen artean proiekzio handiena duen jokalarietako baten "hazkundea" ekarriko du, talde gipuzkoarrak astearte honetan jakitera eman duenez.


Kadetetik, Mada mailaz maila igotzen joan da armagintzako prestakuntza-egituran, lehen taldera iritsi arte.


LaLiga HyperMotionen (Bigarren Maila) hainbat deialdi eta lau partida jokatu ondoren, 2024-2025 denboraldian lehen taldearen dinamikan finkatzea lortu zuen 29 dortsalarekin. Kanpaina honen hasieran, lehen taldearen fitxa jaso zuen – 16. zenbakia du –, bere "iraunkortasuna" eta "errendimendua" aitortzeko.


Ander Madariagak (Berango, Bizkaia, 2002) Lezaman hasi zuen futboleko bere prestakuntza, 10 urte zituela. Ondoren, 2016an, Itzubaltzeta FT (Getxo) taldera igaro zen, eta, urtebete geroago, Eibar taldeko beheko mailetan egindako ibilbide luzeari ekin zion.

Kadete mailatik abiatuta, Madak armaginen harrobiko etapa guztietatik pasatu da, lehen taldera iritsi arte.

HyperMotion Ligan (Bigarren Maila) hainbat deialditan sartu eta lau partida jokatu ondoren, 2024-2025 denboraldian lehen taldearen dinamikan murgiltzea lortu zuen, 29 zenbakidun dortsalarekin. Denboraldi honen hasieran, berriz, lehen taldeko fitxa jaso zuen (16 zenbakiarekin aritzen da), egindako lanaren saritzat.

Orain arte, Madak 38 partida ofizial jokatu ditu armaginen elastikoarekin, hiru Errege Kopan eta 35 Bigarren Mailan. Lau gol sartu ditu eta 1.837 minutu pilatu.

Hypermotion Liga Futbola SD Eibar

