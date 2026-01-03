Armaginen garaipena 2026a estreinatzeko (2-1)
Armaginek markagailua irauli zuten Alvaro Rodriguezen eta Javi Martonen golei esker, garaipenak Eibarren joera ona sendotu du.
2026. urteko lehen jardunaldian, armaginek Mirandes hartu zuten Ipuruako Estadioan, Hypermotion Ligako 20. jardunaldiko partidan. Eibarrek hiru puntu garrantzitsu lortu zituen sailkapenean azkena den Mirandesen aurka (2-1).
Partidaren hasiera lasaia izan zen: erritmo apala, errespetu handia bi taldeen artean eta aukera garbi gutxi. Eibarrek baloiaren kontrola izan zuen tarteka, baina ez zen nagusitasun argirik ikusi lehen minutuetan.
Talde bisitariak aurrea hartu zuen 15. minutuan, Adrian Hernandezek burukada batez gola sartuta.
Atsedenaldiaren ostean, Alvaro Rodriguezek berdinketa jarri zuen area ertzetik egindako jaurtiketa indartsu batekin.
Neurketaren azken txanpan jokoaren intentsitatea handitu zen, eta Gonzalo Petitek jasotako txartel gorriak etxekoen alde jarri zuen partida.
84.minutuan, Martin Pascualek egindako penalti baten ondorioz, Javi Martonek 2-1ekoa ezarri zuen penaltia zehaztasunez jaurtita.
Eibarrek sendotasuna erakutsi zuen azken minutuetan, eta garaipena etxean geratu zen. Gabonetako etenaren ondoren sailkapenean arnasa hartzeko balio izan dio garaipenak Eibarri, jaitsiera postuetatik aldenduta.
Mirandesek, ordea, ezin izan zion abantailari eutsi eta punturik gabe geratu da Ipuruan galdu ondoren.
1-0: Adrian Hernandezen gola
1-1: Alvaro Rodriguezen gola
Martin Pascualen penaltia
2-1: Javier Martonen gola
