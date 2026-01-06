RENOVACIÓN
El Eibar renueva a Ander Madariaga hasta 2028

El joven centrocampista de Berango (23 años) posee ficha del primer equipo armero desde esta temporada.
Ander Madariaga, Eibar taldeko jokalaria / Ander Madariaga, jugador de la SD Eibar
Ander Madariaga. Foto: S.D. Eibar
Euskaraz irakurri: Eibarrek 2028ra arte berritu du Ander Madariagaren kontratua
A. A. L. | EITB

El Eibar ha renovado a su jugador Ander Madariaga “Mada” hasta 2028, una prolongación de contrato que contribuirá al "crecimiento" de uno de los futbolistas con mayor proyección de la plantilla armera, según ha dado a conocer este martes el club guipuzcoano.

Ander Madariaga (Berango, Bizkaia, 2002) inició su formación en Lezama, donde ingresó con sólo 10 años, hasta que en 2016 pasó a las filas del Itzubaltzeta FT (Getxo) y, un año más tarde, comenzó su largo recorrido por las categorías inferiores del Eibar.

Desde cadete, Mada ha ido subiendo peldaño a peldaño en la estructura formativa armera hasta alcanzar el primer equipo.

Tras varias convocatorias y cuatro partidos en LaLiga HyperMotion (Segunda División), en la temporada 2024-2025 logró consolidarse en la dinámica del primer equipo con el dorsal 29. Ya en el arranque de la presente campaña, recibió la ficha del primer equipo -luce el número 16- como reconocimiento a su "perseverancia" y "rendimiento".

     Hasta la fecha, Mada ha disputado 38 encuentros oficiales con la camiseta armera, tres en Copa del Rey y 35 en Segunda División, en los que ha marcado cuatro goles y acumulado 1.837 minutos de juego.

