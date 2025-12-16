Errege Kopa
Eibarrek ezin izan du Elxen aurka (0-1), eta Errege Kopatik kanpo gelditu da

Adam Boayar Elxeko jokalariak egin du, 27. minutuan, final hamaseirenetako kanporaketan erabakigarria izan den gola, Ipuruan. 71. minutuan, Dituro atezainak penalti bat gelditu dio Jose Corpasi. 

EIBAR (GIPUZKOA), 16/12/2025.- El delantero del Eibar Adu Ares (d) presiona al delantero del Elche John Donald durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol entre Eibar y Elche, este martes en el estadio de Ipurua. EFE/ Juan Herrero

Adu Ares eta John Donald, partidako jokaldi batean. Argazkia: EFE.

EITB

Azken eguneratzea

Eibar 2025-2026 denboraldiko Errege Kopatik at gelditu da, final hamaseirenetan, asteartean. Beñat San Joseren taldeak ezin izan du final zortzirenetara aurrera egin, Elxen aurka galdu dutelako, 0-1, Ipuruan; hala, Elx hurrengo kanporaketarako sailkatu da, eta euskal taldea txapelketatik kanpo gelditu da.

Adam Boayar Elxeko jokalariak, 27. minutuan, kanporaketan erabakigarria izan den gola sartu du; jokaldi horretan, Luis Lopezek, Eibarreko atezaina bera, ez du asmatu pasea ematean, eta Adamek, adi-adi, baloia lapurtu du, eta sareetara bidali. Bigarren zatian, 71. minutuan, Gipuzkoako taldeak gol aukera bikaina izan du berdintzeko; izan ere, Jose Corpasi penaltia egin diote, eta Corpasek berak jaurti du hori, baina Dituro atezainak geldiketa bikaina egin du.

Eder Sarabiak entrenatzen duen Lehen Mailako Elx taldea aurkari, Eibarren hamaikakoan Ligan minutu gutxiago dituzten hainbat jokalari sartu dira. Armaginek gogotsu jokatu dute, eta, bereziki bigarren zatian, jokoaren kontrola izan dute; azken finean, baina, arestian aipatutako bi jokaldi horiek erabaki dute: Luis Lopezek Elxen golaren jokaldian egindako akatsa, eta Corpasek sartu ezin izan duen penaltia.

Hala, Eibarrek Ligako hurrengo jokaldia du jomugan; ostiralean, berriro ere Ipuruan, Valladolid izango du aurkari, 20:30ean, guztiz gakoa izan ahal den norgehiagokan. 

Fitxa teknikoa

0 - Eibar: Luis Lopez, Alvaro Rodriguez (Corpas, 68. m), Arambarri, Marco Moreno, Arrillaga, Toni Villa (Mada, 68. m), Olaetxea (Sergio Alvarez, 68. m), Aleix Garrido, Adu Ares (Hugo Garcia, 82. m), Magunazelaia (Marton, 76. m) eta Bautista.

1 - Elx: Dituro, Alvaro, Houary (Fort, 63. m), Mendoza (Aguado, 73. m), Boayar (Santiago, 73. m), Redondo, Petrot, Pedrosa, Diaby (Affengruber, 82. m), Josan Fernandez (Neto, 63. m) eta Donald.

Gola: 0-1, 28. m, Adam Boayar.

Epailea: Alejandro Quintero (Andaluzia).

Nabarmentzekoa: 2426 zale izan dira Ipuruan.

 

Futbola Errege Kopa Ipurua zelaia SD Eibar

