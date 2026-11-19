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Terzic: “Queremos ser un equipo exitoso, tanto en casa como fuera”
Antes del parón de noviembre, el Athletic solo ha perdido uno de sus últimos diez partidos de liga. Quieren dar continuidad a la buena racha en el partido que se disputará mañana en San Mamés contra el Espanyol. Terzic afirma que están “deseando que llegue el partido de mañana”.
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