Real Sociedad vs Athletic (1-4)
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Azkona: “Hemos encontrado y aprovechado nuestras oportunidades"

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Ane Azkona
18:00 - 20:00
Ane Azkona, jugadora del Athletic. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Azkona: "Gure aukerak aurkitu eta aprobetxatu ditugu"
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Última actualización

La jugadora del Athletic Club se ha referido a la victoria lograda ante la Real Sociedad (1-4) en el derbi vasco de la 11ª jornada de la Liga F Moeve disputado en Anoeta y ha señalado que están en una buena dinámica y quieren seguir así.

Fútbol Athletic Club Ane Azkona Liga F Moeve Derbi Vasco

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