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Terzic: “Hay que estar preparado para que afloren las emociones, pero también para mantener la cabeza fría"
El entrenador del Athletic habla del derbi del domingo ante la Real en San Mamés, en la 11ª jornada de LaLiga EA Sports. Se muestra con ganas de jugar su primer derbi vasco y, sobre todo, de ganar.
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