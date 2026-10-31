Athletic vs Real Sociedad
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Terzic: “Hay que estar preparado para que afloren las emociones, pero también para mantener la cabeza fría"

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LEZAMA (BIZKAIA), 31/10/2026.- El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Edin Terzic, ofrece una rueda de prensa este sábado, previa al partido liguero que disputará su equipo el domingo ante la Real Sociedad en el estadio de San Mamés de Bilbao. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
Edin Terzic. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Terzic: "Prest egon behar dugu emozioak azaleratzeko, baina baita burua hotz mantentzeko ere"
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Última actualización

El entrenador del Athletic habla del derbi del domingo ante la Real en San Mamés, en la 11ª jornada de LaLiga EA Sports. Se muestra con ganas de jugar su primer derbi vasco y, sobre todo, de ganar.

Fútbol Edin Terzić Athletic Club LaLiga EA Sports Derbi Vasco

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