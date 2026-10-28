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Edin Terzic: “Ver las imágenes de 2024, las de después de la final de la Copa, hizo que aceptara ser parte del Athletic”
El Athletic se estrena este jueves, ante el Prat, en la Copa del Rey de la temporada 2026-2027 (21:00 horas); el entrenador del equipo bilbaíno, Edin Terzic, se ha referido a la ilusión que siempre genera este campeonato en la afición rojiblanca: “Es una competición especial para el club”, ha destacado.
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