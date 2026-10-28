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Edin Terzic: “Ver las imágenes de 2024, las de después de la final de la Copa, hizo que aceptara ser parte del Athletic”

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Edin Terzic (Athletic)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Edin Terzic: “2024ko Kopako finalaren osteko irudiak ikusteak egin zuen nik onartzea Athleticen egotea”
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Última actualización

El Athletic se estrena este jueves, ante el Prat, en la Copa del Rey de la temporada 2026-2027 (21:00 horas); el entrenador del equipo bilbaíno, Edin Terzic, se ha referido a la ilusión que siempre genera este campeonato en la afición rojiblanca: “Es una competición especial para el club”, ha destacado. 

Copa del Rey Edin Terzić Fútbol Athletic Club

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