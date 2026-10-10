Las protestas contra Martín Presa obligan a suspender el partido Rayo-Athletic en Vallecas
Los hinchas del Rayo Vallecano han lanzado al terreno de juego avionetas de papel y otros objetos para mostrar su hartazgo con la gestión del presidente Raúl Martín Presa, y el árbitro ha decidido suspender el partido después de que previamente hubiera parado el juego en otras dos ocasiones.
El árbitro José María Sánchez Martínez ha suspendido el partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, por el lanzamiento de avioncitos de papel y objetos como bolas pequeñas de plástico al terreno de juego por parte de la afición del equipo madrileño como señal de protesta por la gestión del presidente Raúl Martín Presa, al que llevan pidiendo durante meses su marcha del club rayista.
El partido, que era el primero de Liga del conjunto rayista en su estadio tras el 'exilio' de tres partidos en Butarque (Leganés), fue suspendido tras interrumpirse dos veces previamente, mandando incluso a los jugadores a los vestuarios en la segunda ocasión, tras un primer parón que llegó a los 13 minutos y se prolongó durante diez minutos, hasta que pudieron retirarse todos los avioncitos de papel.
Antes de que se suspendiera el partido, dos de los capitanes del Rayo, Isi Palazón y Oscar Valentín, salieron al terreno de juego para hablar con los aficionados que conforman la peña Bukaneros y que se sitúan en el único fondo abierto del estadio de Vallecas.
Poco después de la cancelación del partido, LaLiga emitió un comunicado para informar de que "la nueva fecha y hora del encuentro se anunciarán próximamente" tras la suspensión del encuentro "por decisión del árbitro tras los reiterados lanzamientos de objetos al terreno de juego".
También condenó "de forma rotunda este tipo de comportamientos, que ponen en riesgo la seguridad y hacen imposible el normal desarrollo de la competición".
El lanzamiento de objetos por parte de la afición del Rayo se hizo en señal de protesta por la gestión del presidente del club franjirrojo, Raúl Martín Presa, al que llevan meses pidiendo su dimisión.
El de este sábado era el primer encuentro de Liga del conjunto rayista en su estadio, después de disputar tres partidos como anfitrión en Butarque, en Leganés, debido a las condiciones de inseguridad que ofrecían las instalaciones y que llevaron a la suspensión temporal por parte de la Comunidad de Madrid, propietaria del campo.
El Athletic Club es noveno en la clasificación, con 9 puntos en sólo seis partidos, ya que tiene un encuentro aplazado, el de la sexta jornada que no pudo disputar frente al Levante por condiciones meteorológicas y que se jugará el 21 de octubre.
El Rayo, por su parte, acumula los mismos puntos en siete encuentros y mantiene la décima plaza.