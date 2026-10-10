Antes de que se suspendiera el partido, dos de los capitanes del Rayo, Isi Palazón y Oscar Valentín, salieron al terreno de juego para hablar con los aficionados que conforman la peña Bukaneros y que se sitúan en el único fondo abierto del estadio de Vallecas.

Poco después de la cancelación del partido, LaLiga emitió un comunicado para informar de que "la nueva fecha y hora del encuentro se anunciarán próximamente" tras la suspensión del encuentro "por decisión del árbitro tras los reiterados lanzamientos de objetos al terreno de juego".

También condenó "de forma rotunda este tipo de comportamientos, que ponen en riesgo la seguridad y hacen imposible el normal desarrollo de la competición".

El lanzamiento de objetos por parte de la afición del Rayo se hizo en señal de protesta por la gestión del presidente del club franjirrojo, Raúl Martín Presa, al que llevan meses pidiendo su dimisión.

El de este sábado era el primer encuentro de Liga del conjunto rayista en su estadio, después de disputar tres partidos como anfitrión en Butarque, en Leganés, debido a las condiciones de inseguridad que ofrecían las instalaciones y que llevaron a la suspensión temporal por parte de la Comunidad de Madrid, propietaria del campo.

El Athletic Club es noveno en la clasificación, con 9 puntos en sólo seis partidos, ya que tiene un encuentro aplazado, el de la sexta jornada que no pudo disputar frente al Levante por condiciones meteorológicas y que se jugará el 21 de octubre.

El Rayo, por su parte, acumula los mismos puntos en siete encuentros y mantiene la décima plaza.