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Dani Vivian, lesioaren ostean: “Progresioa oso ona izan da eta ez nuen espero nagoen moduan egotea”

Iragarkia
Dani Vivian, jugador del Athletic
18:00 - 20:00
Dani Vivian, asteazken honetako prentsaurrekoan
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Azken eguneratzea

Dani Vivian Athleticeko jokalariak bere errekuperazioaz hitz egin du, nola sentitzen den azaltzeaz gain.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga

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