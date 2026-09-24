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Europako txapelketaren baterako sailkatzea da Athleticen helburua 2026-2027 denboraldian, Jon Uriarteren esanetan

Iragarkia
Mikel Gonzalez eta Jon Uriarte (Athletic)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mikel Gonzalez Futboleko zuzendari nagusiarekin batera eman duen prentsaurrekoan, Bilboko klubaren presidenteak aztertu du Edin Terzicek zuzentzen duen taldea. Emakumezkoen taldeari dagokionez, Athleticen helburua da Moeve F Ligako aurreneko bost postuetako bat eskuratzea.

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