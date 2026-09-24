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Europako txapelketaren baterako sailkatzea da Athleticen helburua 2026-2027 denboraldian, Jon Uriarteren esanetan
Mikel Gonzalez Futboleko zuzendari nagusiarekin batera eman duen prentsaurrekoan, Bilboko klubaren presidenteak aztertu du Edin Terzicek zuzentzen duen taldea. Emakumezkoen taldeari dagokionez, Athleticen helburua da Moeve F Ligako aurreneko bost postuetako bat eskuratzea.
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