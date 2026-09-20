Eibar vs Athletic (1-0)
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Eider Arana: “Aurkariaren arean argitasuna falta izan zaigu"

Iragarkia
Eider Arana Athleticeko jokalariaren adierazpenak
18:00 - 20:00
Eider Arana Athleticeko jokalaria. Argazkia: EITB
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Azken eguneratzea

Athleticeko jokalariak Eibarren aurka jasandako porrotaz (1-0) hitz egin du, Ipuruan jokatutako F Moeve Ligako laugarren jardunaldiko partidan. Jasotzen duten lehen porrota izanda, "pena" ematen duela adierazi du.

Futbola Emakume kirolariak Athletic Club Euskal Derbia Moeve F Liga

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