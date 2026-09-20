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Eider Arana: “Aurkariaren arean argitasuna falta izan zaigu"
Athleticeko jokalariak Eibarren aurka jasandako porrotaz (1-0) hitz egin du, Ipuruan jokatutako F Moeve Ligako laugarren jardunaldiko partidan. Jasotzen duten lehen porrota izanda, "pena" ematen duela adierazi du.
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