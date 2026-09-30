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Dani Vivian, tras su lesión: “La progresión ha sido buenísima y no esperaba estar así”
El jugador del Athletic Club Dani Vivian ha hablado sobre su recuperación, de cómo se encuentra a día de hoy.
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