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Dani Vivian, tras su lesión: “La progresión ha sido buenísima y no esperaba estar así”

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Dani Vivian, jugador del Athletic
18:00 - 20:00
Dani Vivian, en la rueda de prensa de este miércoles
Euskaraz irakurri: Dani Vivian, bere lesioaren ostean: "Progresioa oso ona izan da eta ez nuen espero horrela egotea"
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Última actualización

El jugador del Athletic Club Dani Vivian ha hablado sobre su recuperación, de cómo se encuentra a día de hoy.

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