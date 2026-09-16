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Mikel Gonzalez: “Erabakia oso argi geneukan, zelaia oso arriskutsu zegoen jokalarientzat zein zaleentzat"
Athleticeko Futboleko zuzendari nagusiak azaldu duenez, partida hasteko 20 minuturen faltan euri-jasa handia hasi da, eta neurketa abiatzea eragotzi du. Gonzalezen ahotan, norgehiagoka bihar jokatzea "ezinezkoa" da, Athleticek beste partida bat duelako larunbatean.
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