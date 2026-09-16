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Mikel Gonzalez: “Erabakia oso argi geneukan, zelaia oso arriskutsu zegoen jokalarientzat zein zaleentzat"

Iragarkia
Mikel-Gonzalez-Levante-Athletic-suspendido-Valencia
18:00 - 20:00
Mikel Gonzalez, Athleticeko Futbol zuzendari nagusia. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticeko Futboleko zuzendari nagusiak azaldu duenez, partida hasteko 20 minuturen faltan euri-jasa handia hasi da, eta neurketa abiatzea eragotzi du. Gonzalezen ahotan, norgehiagoka bihar jokatzea "ezinezkoa" da, Athleticek beste partida bat duelako larunbatean.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga

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