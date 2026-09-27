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Athleticek 3-2 hartu du mendean Atletico Madril

Iragarkia
Athletic neskak
18:00 - 20:00
Athleticeko neskak garaipena ospatzen. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Victor Martinen taldeak garaipen baliotsua eskuratu du Atletico Madrilen aurka, 3-2 irabazita. Partida lehiatua izan da, baina Athleticek bere aukerak aprobetxatu eta hiru puntuak eskuratzea lortu du. 

Futbola Athletic Club Moeve F Liga

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