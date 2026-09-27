Athleticek 193 milioiko diru-sarrerekin itxi du 25-26 denboraldia
Athleticeko Zuzendaritza Batzordeak 152,6 milioiko diru-sarrerak eta 3,2 milioi euroko galera aurreikusten duen aurrekontua onartzea 26-27 denboraldirako proposatuko du datorren urriaren 28rako deitutako bazkideen batzar orokorrean.
Talde bilbotarrak urteko batzarraren deialdiaren berri eman ondoren emandako datuen arabera, "hornidurak aplikatu aurretik, eta amortizazioak kendu ondoren, emaitza garbia 17 milioi eurokoa da ".
Gainera, kontuek erakusten dutenez, lehiaketengatiko eta emanaldiengatiko diru-sarrerak 50,7 milioi euro murriztu dira aurreko denboraldiarekin alderatuta, eta jaitsiera hori Europako lehiaketetan parte ez hartzeagatik eta emanaldien eskubideetatik datozen diru-sarrera txikiagoengatik eman da.
Gainera, aurrekontuak 15,3 milioi euroko diru-sarrerak aurreikusten ditu "jokalarien eskualdaketa eta lagapenengatik". Era berean, 5,2 milioi euroko igoera aurreikusten da "langile-gastuetan, talentua hazi, mantendu, erakarri eta atxikitzeko testuinguruan", "klubaren ustiapen-gastuak", langile-gastuak kenduta, 32 milioikoa eta, 13 milioiko amortizazioak.
Aurreko denboraldiko kontuak
Athleticek Txapeldunen Liga jokatu zuen 25-26 denboraldiko kontuei dagokienez, bazkideek aintzat hartuko duten balantzeak 192,9 milioi euroko diru-sarrerak aurreikusten ditu, aurreko ekitaldian baino 20,4 milioi gehiago, hau da, Athleticek historian lortutako kopururik altuena, jokalarien irteerengatiko diru-sarrerak kontuan izan gabe.
Gainera, EBITDA (ustiapenaren emaitza) 38,1 milioikoa da, "aurreko ekitaldiaren bikoitza", eta 20,6 milioiko mozkin garbia proiektatzen du.
Kontuek zehazten dutenez, Bilboko klubak 59,7 milioi euro irabazi ditu kirol-lehiaketengatik (% 19 gehiago); 81,9 milioi euro emanaldietarako eskubideengatik (% 13 gehiago); eta 12 milioi euro publizitateagatik eta babesletzagatik (% 23 gehiago).
Kirol-sarrerak, guztira, 153,6 milioi eurokoak izan dira, aurreko ekitaldian baino % 16 gehiago.
Zifra hauekin, Uriarte buru duen batzarraren txostenak nabarmentzen duenez, Athleticek "egoera finantzario sendoa mantentzen du, zorrik gabe eta 94 milioi euroko likidezia posizioarekin", 112,8 milioiko ondare garbiaz gain.