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Terzic: “Partida nola jokatu eta hobeak nola izan aztertzen dut"
Athletic Clubeko entrenatzaileak larunbatean Alavesen aurka, San Mamesen, EA Sports Ligako 7. jardunaldian jokatuko duten derbiari buruz hitz egin du.
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