Athletic vs Alaves
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Terzic: “Partida nola jokatu eta hobeak nola izan aztertzen dut"

Iragarkia
LEZAMA(BIZKAIA), 18/09/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Edin Terzic, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes, previa al encuentro que el conjunto rojiblanco disputará el próximo sábado contra el Deportivo Alavés en el estadio de San Mamés.EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Terzic eraikina. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Athletic Clubeko entrenatzaileak larunbatean Alavesen aurka, San Mamesen, EA Sports Ligako 7. jardunaldian jokatuko duten derbiari buruz hitz egin du.

Futbola Athletic Club Edin Terzić EA Sports Liga Euskal Derbia

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