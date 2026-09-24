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Athleticek 1.019 sarrera gehiago izango ditu San Mamesen, gonbidapenak murriztuta, Uriartek azaldu duenez
Ostegunean, Jon Uriarte Athleticeko presidenteak zehaztu du zer eta zergatik erabaki duen berak zuzentzen duen Zuzendaritza Batzak San Mameserako gonbidapenak kentzea; horrek 1,3 milioiko onura ekarriko dio klubari. Uriartek, halaber, Uriartek adierazi du ez dagoela ados Athleticeko presidente ohi batzuek emandako erantzunarekin. “Athletic ez dago gerrako ekonomian”, nabarmendu du.
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