Prentsaurrekoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athleticek 1.019 sarrera gehiago izango ditu San Mamesen, gonbidapenak murriztuta, Uriartek azaldu duenez

Iragarkia
Mikel Gonzalez eta Jon Uriarte (Athletic)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ostegunean, Jon Uriarte Athleticeko presidenteak zehaztu du zer eta zergatik erabaki duen berak zuzentzen duen Zuzendaritza Batzak San Mameserako gonbidapenak kentzea; horrek 1,3 milioiko onura ekarriko dio klubari. Uriartek, halaber, Uriartek adierazi du ez dagoela ados Athleticeko presidente ohi batzuek emandako erantzunarekin. “Athletic ez dago gerrako ekonomian”, nabarmendu du. 

Futbola San Mames Jon Uriarte Aitor Elizegi EA Sports Liga Athletic Club

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X