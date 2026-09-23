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Gerenabarrena: “Nire helburua Athleticen betiko geratzea da”

Iragarkia
Beñat Gerebarrena
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Beñat Gerenabarrenak Sevillaren aurka debutatu zuen Athleticekin. Erdilaria titular izan zen partida hartan, baita Celta eta Atletico Madrilen aurka ere. Edin Terzicek emandako konfiantzarekin pozarren dago lekeitiarra, eta argi dauka “betiko” geratu nahi duela klub zuri-gorrian.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga

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