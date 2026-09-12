Athletic vs Elx (1-1)
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Galarreta: “Galtzen hasi ondoren, puntu bat ondo dago"

Iragarkia
Galarreta
18:00 - 20:00
Galarreta. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticeko jokalariak larunbat honetan Elxen aurka lortutako berdinketaz (1-1) hitz egin du, San Mamesen jokatu den EA Sports Ligako bosgarren jardunaldiko partidan.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga

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