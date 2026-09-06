F MOEVE LIGA
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Athleticek hamarrekin irabazi du Logroñon (0-1)

Iragarkia
Logroñes-Athletic Liga F Moeve
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athletic Clubek bigarren garaipena jarraian lortu du F Moeve Ligan igande honetan Logroñori etxetik kanpo irabazita, Maddi Torreren gol bati esker eta 15. minututik bat gutxiagorekin jokatu arren. (Bideoa gazteleraz).

Futbola Athletic Club Golak Moeve F Liga

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