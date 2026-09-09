Gorka Guruzetak lesio moderatua du eskuin belauneko iskiotibialean
Athleticeko aurrelaria, horrenbestez, ziurrenik baja izango da larunbatean, Bilboko taldeak San Mamesen Elxen aurka jokatuko duen partidan, eta ez dago argi datorren asteko bi partidetan jokatzeko moduan izango den, hau da, Levanteren eta Alavesen kontra.
Gorka Guruzeta Athleticeko aurrelariak lesio moderatua du eskuin belauneko iskiotibialean, asteazkenean Bilboko klubak iragarri duenez. Guruzeta, horrenbestez, ziurrenik baja izango da larunbatean, talde zuri-gorriak San Mamesen Elxen aurka jokatuko duen partidan, eta ez dago argi datorren asteko bi partidetan jokatzeko moduan izango den, hau da, asteazkenean Levanteren kontra, Valentzian, eta datorren larunbatean Alaves aurkari, Bilbon.
Honela dio Athleticek argitaratutako mediku txostenak: “Gorka Guruzeta jokalariari egindako mediku proben ostean, aurrelariak lesio moderatua duela baieztatu da bere eskuin izterreko gihar iskiotibialean. Bilakaeraren zain geratzen da”.
Guruzetak, 2026-2027 denboraldian, orain arte, Athleticek jokatutako lau partidetan parte hartu du, eta horietako bitan hasierako hamaikakoan irten da.
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