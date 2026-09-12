Athletic vs Elche (1-1)
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Galarreta: “Después de empezar perdiendo, un punto está bien"

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Galarreta
18:00 - 20:00
Galarreta. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Galarreta: "Galtzen hasi ondoren, puntu bat ondo dago"
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El jugador del Athletic Club se ha referido al empate cosechado este sábado ante el Elche (1-1) en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga EA Sports disputado en San Mamés.

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