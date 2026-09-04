Athletic – Atletico Madril
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Terzic: “Ez dago talde garaiezinik, eta, are gutxiago, etxean jokatzen badugu”

Iragarkia
LEZAMA (BIZKAIA),. 04/09/2026 - El entrenador del Athletic de Bilbao, Edin Terzic, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Athleticek Atletico Madril hartuko du larunbatean San Mamesen. Edin Terzicek adierazi du badakiela aurkariak maila handia duela, baina esan du Bilboko taldea prest dagoela onenei aurre egiteko.

Athletic Club Edin Terzić EA Sports Liga

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