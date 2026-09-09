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Johaneko, Athleticeko jokalaria: “Oso harro nago. Lanean jarraitu behar da minutuak izateko”

Iragarkia
Louis-Jean Johaneko, jugador del Athletic
18:00 - 20:00
Louis-Jean Johaneko, Athleticeko jokalaria
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Azken eguneratzea

Louis-Jean Johanekok debuta egin du denboraldi honetan lehen taldearekin, eta bere sentipenak partekatu ditu prentsaurrekoan.

Athletic Club Futbola EA Sports Liga

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