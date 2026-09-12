F MOEVE LIGA
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Athleticek sufritu egin du Espanyolen aurka puntu bat lortzeko (2-2)

Iragarkia
Ane Azkona
18:00 - 20:00

Ane Azkona, partidan zehar. Argazkia: Athletic Club

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Azken eguneratzea

Athleticek eta Espanyolek 2-2 egin dute Lezaman F Moeve Ligako 3. jardunaldiko partidan. Azkonaren eta Torreren golek bi aldiz berdindu dute markagailua, zuri-gorriek penalti bat huts egin dute eta bisitariek 10 jokalarirekin amaitu dute norgehiagoka.

Futbola Emakume kirolariak Athletic Club Golak Moeve F Liga

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